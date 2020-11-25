لاعب الأهلي يعلن إصابة أحمد حمدي بفيروس كورونا

أعلن أحمد ياسر ريان، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، إصابة أحمد حمدي لاعب الأحمر السابق والجونة الحالي، بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ونشر أحمد ياسر ريان صورة عبر حسابه الشخصى على موقع الصور الاجتماعي "إنستجرام"، مع أحمد حمدى، وعلق عليها قائلا: "تعافى سريعًا يا أخي".

ويستعد الأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، لمواجهة الزمالك،

في المباراة التي تجمع بينهما يوم الجمعة المقبل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يجري مسحة الكاف

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والطبي والإداري مسحة طبية صباح اليوم الأربعاء، في مقر فندق الإقامة، وتعد تلك

المسحة هي التي يشرف عليها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وسبق للفريق أن أجرى مسحة طبية قبل دخوله معسكرا مغلقا استعدادا لنهائي دوري الأبطال.

الزمالك يجري مسحة الكاف

كما أجرى لاعبو الزمالك والجهاز الفني والطبي والإداري مسحة طبية صباح اليوم الأربعاء، في مقر فندق الإقامة، وحرص محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك على الإشراف على كافة الإجراءات الطبية المتبعة وأخذ المسحات من لاعبي الفريق، وذلك وفقا للموقع الرسمي للقلعة البيضاء.