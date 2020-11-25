المحلة يلاقي منتخب الشباب غدًا الخميس وديًا

يلتقى فى الثانية والنصف بعد ظهر غدا الخميس بستاد غزل المحلة فريقا غزل المحلة وفريق الشباب 200 والذى يقوم بتدريبه ربيع ياسين.

تأتى هذه المباراة فى إطار استعدادا الفريق المحلاوى لمباراة سموحة فى افتتاح مباريات الدورى الممتاز والتى سينطلق فى الحادى عشر من شهر ديسمبر القادم بستاد الإسكندرية.

وتعتبر هذه المباراة ثالث مباريات

الفلاحين الودية مع أنديه الدورى الممتاز الأولى كانت أمام دجلة والثانية أمام طلائع الجيش وانتهت المباراتين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وهذه هى المباراة الثالثة للمحلة من حيث قوة المنافس.

وقد صرح خالد عيد المدير الفنى للفريق بأنه لديه قناعه تامه

بمجموعة اللاعبين الجدد والقدامى سوف يقاتل بهم فى جميع مباريات الفريق بالدورى.

مضيفا بأنه دائما يبث فى اللاعبين الروح القتاليه من أجل المنافسة على المراكز المتقدمه وليس للتمثيل المشرف.

واشار عيد الى انه لاينظر إلى اللاعبين ولكنه يقيم اللاعبين من خلال أدائه وحماسه داخل الملعب وهو الأهم بالنسبة له.

ونوه عيد على أنه قد يضم قبل غلق باب القيد لاعب أو لاعبين يكونان إضافة قوية فى صفوف الفريق .