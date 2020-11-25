الأهلي والزمالك .. أبرز معلومات عن الأبيض بدوري الأبطال قبل نهائي القرن

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جدة - عمرو شويل يلتقي عملاقا القاهرة الزمالك والأهلي مساء الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة الدولي حين تختتم بطولة دوري الأبطال 2019-20 بإقامة المباراة النهائية ، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يجمع فيها نهائي دوري الأبطال بين فريقين من نفس البلد ، مصر، الفائز سيكون الخامس عشر من أرض الفراعنة بالبطولة، وبفارق تسعة ألقاب عن أي دولة أفريقية أخرى. 1_ خسر الزمالك مرة واحدة فقط من آخر 9 مباريات في دوري أبطال إفريقيا (فاز 5 تعادل 3) 2_ الزمالك لم يهزم في آخر 15 مباراة له في دوري أبطال أفريقيا أقيمت في مصر (فاز 12 تعادل 3) 3_ الزمالك لم يحقق أي فوز في لقاءاته الثمانية مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا(خسر 5 تعادل 3) 4_سجل الزمالك في 17 من أصل آخر 18 مباراة لعبها في دوري أبطال أفريقيا في مصر 5_ الزمالك حافظ على نظافة شباكه في 11 مباراة من آخر 18 مباراة في دوري أبطال أفريقيا أقيمت في مصر 6_ لم يشارك أي لاعب بشكل مباشر في عدد أهداف في البطولة هذا الموسم أكثر من لاعب الزمالك أشرف بن شرقي (7 أهداف، سجل 5 أهداف وصنع هدفين). في المجمل شارك بن شرقي بشكل مباشر في 13 هدفًا في آخر 15 مباراة له في دوري الأبطال (سجل وصنع 3

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