شكرا لقرائتكم طارق السيد عن نهائى القرن: خايف اتخانق فى الاستوديو التحليلى لـ "الخليج 365" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت المداخلة الهاتفية التى أجراها طارق السيد نجم الزمالك ومنتخب مصر مع برنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم موقف طريف ، حيث كانت البداية حينما بادر الثعلب الصغير بسؤال طارق السيد عن المكان الذى سوف يشاهد فيه نهائى القرن ليرد طارق السيد ضاحكاً :" هكون موجود فى الاستوديو التحليلى لسوبر كورة مع نجم أهلاوى معرفش هو مين وخايف اتخانق معاه هناك" ، ليرد حازم إمام :" أنا بقى عندى استوديو تحليلى على الهواء ومش عارف هروح اعمل ايه ، ماتش تقيل على قلبى ، ومش عايز اروح فى حتة".

واتفق النجمان فى النهاية أن نهائى القرن مباراة صعبة للغاية على اللاعبين فى أرض الملعب مطالبين الجمهور بالابتعاد عن التحفيل للمهزوم من اللقاء.

ويقيم "الخليج 365" استوديو تحليلى لنهائى القرن يجمع إسلام الشاطر نجم الأهلى وطارق السيد نجم الزمالك وطارق سليمان مدرب حراس الأهلى السابق.

للمرة الأولى في تاريخ دوري الأبطال الأفريقى، ستجمع المباراة النهائية فريقين من نفس البلد، عملاقا الكرة المصرية الزمالك والأهلي يتصارعان على اللقب الأغلى في مسابقات الأندية الإفريقية حين يلتقيان في نهائي دوري الأبطال 2019-20 على استاد القاهرة الدولي في التاسعة مساء الجمعة.

وتأهل الزمالك إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على الرجاء المغربي بنتيجة 4- 1 بمجموعة مبارتي الذهاب والإياب، فيما تأهل الأهلي بعد تخطيه الوداد بخماسية مقابل هدف بمجموع المبارتين.

يملك الأهلي الرقم القياسي على مستوى عدد ألقاب المسابقة الأم في القارة السمراء برصيد ثمانية تتويجات سنوات 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013، يليه الزمالك في المركز الثاني (5 ألقاب).