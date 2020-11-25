شكرا لقرائتكم طارق يحيي : كسبت الزمالك 3 مرات وضيعت عليهم الدوري ومقدرتش علي الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد طارق يحيي نجم الزمالك والكرة المصرية السابق أنه نجح في الفوز على الفريق الأبيض 3 مرات خلال مسيرته التدريبية وهو ما يجهض اتهام تفويته للزمالك.
وقال طارق يحيي فى ندوة خاصة لـ"الخليج 365" :"نجحت في ضياع بطولة على الزمالك بعد فوزي عليه ولم أفوز على الأهلي ولا مرة طوال مسيرتي التدريبية الطويلة"
وعقد طارق يحيي نجم الزمالك ومنتخبنا الوطني والمذيع بقناة الزمالك ندوة مطولة داخل مقر موقع الخليج 365 شهدت الحديث في العديد من الملفات والموضوعات وعلى رأسها تحليل مباراة الأهلي والزمالك المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة والتي تأتي في نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا.
وقال طارق يحيى إن نهائي دوري أبطال صعب للغاية ومن الصعب التكهن بنتيجته لأن الحظوظ متساوية ولكن أتمنى التشحيع بروح رياضية حتى تخرج المباراة بشكل حضاري لأن العالم كله يشاهد هذه المباراة وعلى اللاعبين أن يكونوا قدوة لجماهيره.
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