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شكرا لقرائتكم خبر عن شارك بتوقعاتك لتشكيل نادى الزمالك في مباراة نهائي القرن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لأول مرة بالقارة السمراء يصل قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك ليلعبا في نهائي دورى أبطال أفريقيا، ويراقب مشجعو الفريقين هذه المواجهة التاريخية والتي من المقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولى في تمام الساعة التاسعة مساء الجمعة القادمة.
تسود حالة من الحذر والترقب داخل القلعة البيضاء خاصة مع تزايد أعداد الإصابات بكورونا، إلا أن الجماهير ينتظرون المباراة التاريخية للاستمتاع بلاعبى الناديين.
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