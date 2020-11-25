شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب موسيمانى مع الأهلى قبل نهائى القرن.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحلم الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى بمعانقة دورى الأبطال الأفريقى للمرة الثانية فى تاريخه التدريبى والأولى مع المارد الأحمر الذى عانى سنوات طويلة فى غياب الأميرة الأفريقية.

ومنذ انطلاق النسخة الأولى لدورى أبطال أفريقيا في عام 1964، لم يسبق أن كان الفريقان طرفا النهائي من بلد واحد، لكن الأهلي والزمالك تمكنا أخيرا من تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، ليؤكدا ريادتهما للكرة الأفريقية.

وتأهل الزمالك إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على الرجاء المغربي بنتيجة 4- 1 بمجموعة مبارتي الذهاب والإياب، فيما تأهل الأهلي بعد تخطيه الوداد بخماسية مقابل هدف بمجموع المبارتين ويلتقي الأحمر والأبيض في التاسعة مساء الجمعة على ستاد القاهرة الدولى.

الأهلي واجه الزمالك خلال 4 نسخ سابقة لدوري أبطال أفريقيا أعوام 2005، 2008، 2012 و2013، انتهت جميعها بتتويج المارد الأحمر بطلا للمسابقة الأعرق في القارة السمراء.

ولم يعرف الأهلي طعم الهزيمة أمام الزمالك في البطولة الأفريقية، حيث حقق الفوز في خمس مباريات مقابل التعادل في ثلاث مواجهات.

ويعتبر وليد سليمان، صانع ألعاب الأهلي حاليا، هو اللاعب الوحيد من الجيل الحالي للقطبين الذي سبق له تسجيل هدف خلال مواجهات الفريقين في دوري الأبطال.

حقق الزمالك انتصاره الوحيد على الأهلي في بطولات القارة السمراء في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، حين فاز على المارد الأحمر (1-0) بالهدف الشهير لأيمن منصور، ليُتوج الفارس الأبيض بطلا لكأس السوبر الإفريقي عام 1994.

تعاقب على تدريب الأهلى منذ رحيل الساحر مانويل جوزيه كل من جاريدو وبيسيرو ومارتن يول وكارتيرون و لاسارتى وأخيراً فايلر ونجحوا فى قيادة الأحمر للتتويج بستة بطولات فقط هى 3 دوري و2 سوبر مصري و1 كونفيدرالية وهى النتائج الصادمة للجماهير الأهلاوية بعدما لايزال دوري الابطال غائباً.