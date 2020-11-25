شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل يعود لتدريبات بيراميدز بعد تعافيه من إصابة الإصبع وسلبية كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت المسحة الطبية التى خضع لها إبراهيم عادل لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، سلبية العينة وعدم إصابته بفيرس كورونا، خاصة أنه كان مخالطًا لأحد المصابين بالفيرس، كما تعافى اللاعب من الإصابة التى تعرض لها فى الفترة الماضية فى "إصبع القدم" وأدت لغيابه عن تدريبات فريقه ومنتخب الشباب تحت 20 عامًا.

وعاد إبراهيم عادل للمشاركة فى تدريبات فريقه الجماعية خلال المعسكر المقام حاليًا بأحد الفنادق الكبرى، فى إطار الاستعداد للموسم الكروى الجديد، الذى سينطلق يوم 11 من الشهر المقبل.

وكانت الجلسة التى عقدها ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 عامًا، الأحد الماضى، مع الأرجنتينى رودولفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز بمقر النادي باستاد الدفاع الجوى، أسفرت عن الوصل لاتفاق بين الطرفين بخصوص الثنائى إبراهيم عادل "ديبالا" ومحمود صابر لاعبي منتخب الشباب وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين للاتفاق على موعد محدد لضم ثنائي بيراميدز، إلى تدريبات منتخب شباب الفراعنة.

وأكد أروابارينا خلال جلسته مع ربيع ياسين، إنه كان يعتقد أن بطولة شمال إفريقيا التى سيشارك فيها منتخب الشباب بطولة ودية، لافتًا إلى إنه بعد أن أدرك أن البطولة رسمية، استبعد ثنائى الفريق من حساباته خلال مشاركة الفريق فى الدورى ولحين انتهاء مهمتهما مع منتخب الشباب.

أضاف مدرب بيراميدز خلال جلسته، إن إبراهيم عادل ومحمود صابر سيخضعان للعلاج تحت إشراف الجهاز الطبى لبيراميدز، نظرًا لعدم جاهزيتهما فى الوقت الحالى، على أن ينضما لمنتخب الشباب بعد 5 أيام.

وكان حضر الجلسة محمود فتح الله، المدرب العام لفريق بيراميدز، ومحمد صلاح مدير فريق بيراميدز، ووليد ماهر المنسق الإعلامي لمنتخب الشباب، وكان أنضم اللاعبان لتدريبات بيراميدز لمدة يومين ثم طالب المدير الفني الأرجنتيني استمرارهما لفترة أخري مما دعا ربيع ياسين الاجتماع به وترتيب وجودهما مع المنتخب عقب نهاية فترة علاجهما بالنادي.

ويستعد منتخب الشباب لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا المقرر لها الشهر المقبل، في تونس، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا، وخضع لاعبو منتخب الشباب تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين، والجهاز الفني والإداري والطبي للمسحة الطبية الأولى، لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بمقر فندق الإقامة صباح الأحد ، وتجري المسحة تحت إشراف وليد منظور طبيب منتخب الشباب، والذي أكد أنه سيتم إجراء مسحة ثانية قبل 72 ساعة قبل السفر إلى تونس، يوم 12 ديسمبر المقبل، للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا.