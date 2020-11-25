شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الأهلى يجتمع مع الشناوى قبل نهائى القرن.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالأهلى عدة جلسات تحفيزية مع محمد الشناوى حارس الفريق خلال الأيام الماضية من أجل شرح طريقة لعب الخط الهجومى لفريق الزمالك وكيفية التعامل مع الخصم فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر لها التاسعة من مساء بعد غد الجمعة، باستاد القاهرة أمام الزمالك، وتحدث يانكون مع الشناوى كذلك عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتعامل مع الكرات العرضية والثابتة فى النهائى الأفريقى المرتقب.

فيما أخطر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف الأهلي بموعد نتيجة المسحة الرسمية والأخيرة التى خضع لها لاعبو الفريق في العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، والتى تأتي قبل 48 ساعة من نهائي أفريقيا، وأكد الكاف لمسئولو الأهلي أن نتيجة المسة ستون في الرابعة عصر اليوم وقبل خوض الفريق تدريباته تى يتم إستبعاد أي لاعب قد تظهر عيّنته إيجابية لأن بذلك سيغيب عن نهائي أفريقيا المقرر له التاسعة من مساء بعد غد ، الجمعة، باساد القاهرة.

فيما اطمأن الجهاز الفنى للأهلى على جميع لاعبى الفريق الذين عانوا من إصابات بسيطة خلال الفترة الماضية، وتأكد الجهاز من جاهزية اللاعبين لنهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الزمالك بعد غد الجمعة، باستاد القاهرة، وأكد الدكتور خالد محمود طبيب أن محمد هانى وأجايى وأيمن أشرف جاهزون لنهائى القرن بعدما عانى الثلاثى من إصابات مختلفة الأيام الماضية، كما أكد الجهاز أن الثنائى مروان محسن وديانج لا يعانيان من إصابات تمنعهما من التدريبات أو لقاء الزمالك فقد اشتكى الثنائى من كدمة بسيطة لكنهما جاهزان لموقعة النهائى الأفريقى المرتقبة.