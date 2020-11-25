شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. عبد الناصر محمد: أهوى السباحة والجرى وأحب الفراخ المحمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى تحققت، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب هو عبد الناصر محمد المدير الفنى السابق لنادى مصر والحالى لنادى بهلاء العمانى.

ما هوايتك بعيدا عن كرة القدم ؟

أحب السباحة والجرى والاستماع إلى الأغانى العاطفية.

هل تحب دخول المطبخ ؟

أحياناً لعمل النسكافية فقط.

ما أكلتك المفضلة ؟

أحب الفراخ المحمرة والأرز البسمتى.

من نجمك المفضل ؟

كل نجوم الثمانينيات.

من مطربك المفضل ؟

عمرو دياب ومحمد حماقى ومحمود العسيلى.

لو لم تكن لاعبا للكرة .. ماذا تحب أن تكون ؟

ممثل أو مطرب.

تحب الملابس الكاجوال أم الفورمال ؟

الاثنين حلوين.

من لاعبك المفضل حاليا ؟

مصطفى محمد.

ما ناديك المفضل ؟

الزمالك والإسماعيلى.