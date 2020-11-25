شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام.. ماذا قدم "ملوك النص" فى الأهلى قبل مواجهة لزمالك فى نهائى القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعول عشاق النادى الأهلى كثيراً على الثلاثى عمرو السولية والمالى أليو ديانج وحمدى فتحى ثلاثى خط وسط المارد الأحمر فى إيقاف انطلاقات لاعبى الزمالك خلال مباراة نهائى دورى الأبطال الافريقى التي تجمع الفريقين التاسعة مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولى في حدث تاريخى لعملاقى القارة الافريقية.

ولم يعرف الأهلي طعم الهزيمة أمام الزمالك في البطولة الأفريقية، حيث حقق الفوز في خمس مباريات مقابل التعادل في ثلاث مواجهات.

حقق الزمالك انتصاره الوحيد على الأهلي في بطولات القارة السمراء في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، حين فاز على المارد الأحمر (1-0) بالهدف الشهير لأيمن منصور، ليُتوج الفارس الأبيض بطلا لكأس السوبر الإفريقي عام 1994.

ونستعرض أبرز أرقام خط وسط الاهلى قبل قرار الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للمارد الأحمر بإختيار أياً منهم للظهور في التشكيل الاساسى بنهائى القرن..

حمدى فتحى وعمرو السولية

لعبا 8 مباريات فازا في 7 وتعادلا في لقاء وحيد وسجلا 17 هدفا وتلقيا هدفا.

حمدى فتحى واليو ديانج

لعبا 5 مباريات فازا في 4 وتعادلا في لقاء وحيد وسجلا 10 أهداف وتلقيا هدفا.

ديانج والسولية

لعا 12 مباراة فازا في 9 وتعادلا في ثلاثة وسجلا 25 هدفاً وتلقيا 4 أهدافا.

ديانج والسولية وحمدى فتحى

لعبوا 3 مباريات وخسروا الثلاثة لقاءات.