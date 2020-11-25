الامارات | 3 إصابات كورونا في منتخب سورية لكرة السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 إصابات كورونا في منتخب سورية لكرة السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد السوري لكرة السلة في بيان صحافي عن إصابة ثلاثة من أفراد بعثة المنتخب الأول بفيروس "كورونا المستجد"، بعد إيجابية المسحات الطبية التي تم إجراءها للبعثة المشاركة في النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا 2021.

وأوضح البيان، الذي نشره الاتحاد السوري لكرة السلة على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إن نتائج المساحات الطبية جاءت إيجابية لكل من اللاعب زكريا الحسين، ومساعد المدرب جيفري موريسون، فيما طلبت اللجنة المنظمة إعادة فحص اللاعب أنس شعبان".

وأضاف: "العناصر الثلاثة لبعثة المنتخب بصحة جيدة، ولا يعانون من أية أعراض واضحة، وتم عزلهم علة الفوز، كما سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة لمتابعتهم، خصوصاً أن نتائج الفحوصات جاءت سلبية لباقي عناصر البعثة".

ويذكر، ينافس المنتخب السورية في مجموعة تضم بجواره منتخبات السعودية وإيران وقطر، على أن يدشن "نسور قاسيون" غدٍ الجمعة أولى مبارياتهم في النافذة الثانية بلقاء قطر. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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