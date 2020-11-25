باهر المحمدي ينتظم في تدريبات الإسماعيلي خلال ايام

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظم باهر المحمدي مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الإسماعيلي في تدريبات الدراويش خلال الايام المقبلة بعد إكتمال شفاؤه من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية.
وأكد علاء وحيد المتحدث الرسمي للدراويش أن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي من أجل العودة للتدريبات الجماعية حسب رؤية المدير الفني.
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