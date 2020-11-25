شكرا لقرائتكم خبر عن ترقب في الأهلي والزمالك لنتيجة المسحات الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حالة من القلق والترقب سيطرت على لاعبي الاهلي والزمالك إنتظارًا لنتيجة المسحات الطبية التي أجراها كل فريق لتحديد سلامة كافة اللاعبين من فيروس كورونا الذي داهم كلا من وليد سليمان وكهربا وثالح جمعه من الاهلي وايمن عبدالعزيز ومحمود الونش من الزمال.

وينتظر أن يعلن «الكاف» نتيجة المسحات خلال ساعات.

ويلتقي الأهلي والزمالك مساء الجمعة القادم 27 نوفمبر على ملعب ستاد القاهرة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا.