شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأبطال المجموعة (7): رونالدو يعادل رقم ميسي.. وسجل دنماركي مميز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ضمن برشلونة الوصول إلى دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا بعد تغلبه خارج قواعده بنتيجة 4-0 على فريق دينامو كييف الأوكراني في مباراة ضمن الجولة الرابعة للمجموعة السابعة بالمسابقة، ليحافظ العملاق الكتالوني على بدايته المثالية بالفوز في جميع المباريات الـ 4 التي لعبها حتى الأن في دوري الأبطال هذا الموسم.

وخاض برشلونة المباراة بدون أبرز نجومه وعلى رأسهم ليونيل ميسي، ولعب المدرب رونالد كومان بتشكيلة متوسط أعمارها 24 عامًا و206 يومًا، وهي أصغر تشكيلة أساسية لبرشلونة تخوض مباراة في دوري الأبطال للمرة الأولى منذ عام 2011.

واستغل المهاجم الدنماركي مارتن بريثويت فرصة اللعب أساسيًا، وسجل هدفين وصنع هدف، ليكون رابع لاعب دنماركي يسجل ثنائية تهديفية في مباراة بدوري الأبطال، والأول منذ لاس شون مع أياكس في 2014.

وأصبح بريثويت أول دنماركي يشترك في تسجيل 3 أهداف في مباراة بالمسابقة منذ نيكلاس بيندتنر مع أرسنال في عام 2010.

وشهدت المباراة تسجيل الظهير الأيمن الأمريكي سيجرينو ديست (20 عامًا و21 يومًا) هدفًا ليكون ثاني أصغر لاعب أمريكي يسجل في دوري الأبطال بعد كريستيان بوليسيتش (بعمر 18 عامًا و171 يومًا، مع بوروسيا دورتموند).

وتأهل برشلونة للأدوار الإقصائية في المسابقة للموسم الـ 17 على التوالي ليعادل الرقم القياسي المدون باسم ريال مدريد.

وفي المباراة الأخرى، قلب يوفنتوس تأخره في النتيجة 1-0 إلى فوز بنتيجة 2-1 على فيرينكفاروسي المجري، ليضمن النادي الإيطالي تأهله إلى دور الـ 16 من المسابقة.

وافتتح النادي المجري التسجيل بعد 19 دقيقة عن طريق اللاعب ميرتو أوزوني ليكون أول هدف على الإطلاق لنادي مجري على ملعب نادي يوفنتوس على مستوى جميع مواجهات النادي الإيطالي للأندية المجرية في المسابقات الأوروبية.

وعادل كريستيانو رونالدو النتيجة ليفتتح سجله التهديفي في دوري الأبطال هذا الموسم، ويكون الأسطورة البرتغالي قد سجل 70 هدفاً على ملاعب فرقه في دوري أبطال أوروبا، وهو رقم قياسي في تاريخ البطولة سوية مع ليونيل ميسي.

وسجل المهاجم الإسباني ألفارو موراتا هدفًا في الوقت بدل من الضائع ليحسم المباراة لصالح فريقه الذي أصبح ثاني نادي إيطالي ينجح في الوصول لدور الـ 16 من دوري الأبطال (بنظام المسابقة الحالي) لـ 7 مواسم على التوالي بعد إنتر ميلان (8 مواسم متتالية).

وسجل موراتا 5 أهداف في 4 مباريات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، معادلاً أفضل أرقامه في موسم واحد من البطولة (5 في 12 مباراة مع يوفنتوس في نسخة موسم 2014/2015).