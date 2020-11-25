شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلاده الـ 30.. 9 حقائق عن علاء أبوالقاسم أول محترف في سلاح الشيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحتفل اليوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر، نجم مصر لسلاح الشيش، علاء أبوالقاسم، بذكرى عيد ميلاده الـ 30، وهو من أبرز أبطال مصر في سلاح الشيش ومن أفضل 100 لاعب على مستوى العالم، إذ حقق العديد من الإنجازات الدولية في السلاح، أبرزها التتويج بفضية أولمبياد لندن 2012.

وتعاقد البطل الأوليمبي مؤخرًا مع نادي الشارقة الإماراتي، في نقلة جديدة للسلاح المصري، إذ يعد أول لاعب مصري يحترف خارج بلاده، ويستعد أبوالقاسم للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2021.

وفي ذكرى ميلاده.. يستعرض «المصري اليوم» 9 حقائق عن أبوالقاسم:

1- ولد نجم مصر لسلاح الشيش في 25 نوفمبر 1990، بمدينة سطيف بالجزائر، وهو ابن لأب مصري وأم جزائرية.

2- انتقل للعيش في الاسكندرية، وبدأ ممارسة سلاح الشيش في الثامنة من عمره.

3- لعب أبوالقاسم في صفوف نادي الشمس، وانضم للمنتخب الوطني، وفي عام 2008 بدأ اللعب على المستوى الدولي، محققًا العديد من الإنجازات.

4- حصل نجم المنتخب المصري على ذهبية بطولة العالم للشباب التي استضافتها باكو عام 2010، وذهبية البطولة العربية بالدوحة عام 2011، وكذلك ذهبتي البطولة الإفريقية بالكونغو عام 2015 وتونس عام 2018.

5- بينما حصل على برونزية ألعاب البحر المتوسط بتركيا عام 2013، وبرونزية العالم للشباب التي استضافتها إيطاليا عام 2018.

6- توج أبوالقاسم بفضية أولمبياد لندن 2012، وشارك في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، ولكن إصابتة قبل انطلاق المنافسات منعته من تحقيق أي إنجاز.

7- فاز أبوالقاسم مع المنتخب المصري على نظيره الصيني في بطولة كأس العالم فبراير 2020، مما أهله لحجز مقعده في طوكيو 2021، لتصبح هذه المشاركة الثالثة له بدورة الألعاب الأوليمبية.

8- في مايو 2020، احتفى الاتحاد الدولي بأبوالقاسم بوضع صورته ضمن قائمة أفضل 100 لاعب على مستوى العالم.

9- في نوفمبر 2020، تعاقد أبوالقاسم مع نادي الشارقة الإماراتي لتدعيم صفوفه الموسم القادم، وهو أول لاعب مصري يحترف سلاح الشيش خارج بلده.