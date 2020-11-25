شكرا لقرائتكم خبر عن تحت إشراف «كاف».. الزمالك يجري المسحة الطبية قبل مباراة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والجهاز الفني والطبي والإداري، مسحة طبية صباح اليوم الأربعاء، في مقر فندق إقامة الفريق استعدادا لخوض لقاء الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامته في تمام التاسعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، على الإشراف على الإجراءات الطبية وأخذ المسحات من لاعبي الفريق واتباع كافة الإجراءات الخاصة بها.

يذكر أن هذه هي المسحة التي يشرف عليها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» وسبق للفريق أن أجرى مسحة طبية قبل دخوله معسكر مغلق استعدادا لنهائي إفريقيا.