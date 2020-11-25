شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. «فيفا» يعلن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن قائمة مختصرة تضم 5 مدربين، مرشحين للتتويج بجائزة الأفضل التي تقدمها فيفا سنويًا.

وكان فيفا قد أعلن إقامة حفل جوائز «الأفضل» هذا العام 2020 دون إلغاء أو تأجيل لتقام في يوم 17 ديسمبر المُقبل بالعاصمة السويسرية زيوريخ.

وأصدر بيانًا رسميًا أكد خلاله: «حفل جوائز الأفضل عادت وستقام يوم 17 ديسمبر المُقبل».

أوضح الفيفا في بيانه أن الحفل سيشهد إجراءات طبية استثنائية بسبب الأوضاع الحالية للعالم ف يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد، وسيستمر التصويت خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 9 ديسمبر قبل الإعلان عن الجوائز خلال الحفل السنوي الشهير الذي سيقام يوم 17 ديسمبر المُقبل.

وجاءت القائمة كالتالي:

الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، مدرب ليدز يونايتد الإنجليزي.

الألماني هانز ديتر فليك، مدرب بايرن ميونخ.

الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول.

الإسباني جولين لوبيتيجي، مدرب إشبيلية.

الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد.