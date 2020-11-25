شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأهداف المرشحة لجائزة «بوشكاش» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن قائمة مختصرة تضم 11 هدفًا، مرشحين للتتويج بجائزة أفضل هدف في العام «بوشكاش» التي تقدمها فيفا سنويًا.

وكان فيفا قد أعلن إقامة حفل جوائز «الأفضل» هذا العام 2020 دون إلغاء أو تأجيل لتقام في يوم 17 ديسمبر المُقبل بالعاصمة السويسرية زيوريخ.

وأصدر بيانًا رسميًا أكد خلاله: «حفل جوائز الأفضل عادت وستقام يوم 17 ديسمبر المُقبل».

أوضح الفيفا في بيانه أن الحفل سيشهد إجراءات طبية استثنائية بسبب الأوضاع الحالية للعالم ف يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد، وسيستمر التصويت خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 9 ديسمبر قبل الإعلان عن الجوائز خلال الحفل السنوي الشهير الذي سيقام يوم 17 ديسمبر المُقبل.

وكان النجم المصري محمد صلاح، هداف منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، توج بجائزة بوشكاش في عام 2018، عن هدفه في شباك نادي إيفرتون بالدوري الإنجليزي.

وجاءت القائمة كالتالي:

من موستاريكا.. شيرلي كروز

من أوروجواي.. جيورجيان دي أراسكايتا

من إنجلترا.. جوردان فلوريس

من فرنسا.. أندريه بيير جينياك

من ويلز.. صوفي إنجل

من النمسا.. زلاتكو يونوزوفيتش

من جنوب أفريقيا.. هلومفو كيكانا

من كوريا الجنوبية.. سون هيونج مين

من الإكوادور.. ليونيل كوينيز

من أوروجواي.. لويس سواريز

من أسكتلندا.. كارولين وير