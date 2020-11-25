شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يعلن قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن قائمة المرشحين لأفضل حارس مرمى في العالم لعام 2020 ضمن جوائز «الأفضل». وجاءت قائمة المرشحين كالتالي: أليسون بيكر تيبو كورتوا كيلور نافاس مانويل نوير يان أوبلاك مارك أندريه تير شتيجن. الوضع في مصر

اصابات 113,742

تعافي 102,103

وفيات 6,573

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