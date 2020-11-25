شكرا لقرائتكم تعرف على أرقام "نجوم النص" فى الأهلى قبل مواجهة الزمالك بنهائى القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يعول عشاق النادى الاهلى كثيراً على الثلاثى عمرو السولية والمالى اليود يانج وحمدى فتحى ثلاثى خط وسط المارد الأحمر في إيقاف إنطلاقات لاعبو الزمالك خلال مباراة نهائي دوري الابطال الافريقى التي تجمع الفريقين التاسعة مساء الجمعة على ستاد القاهرة الدولى في حدث تاريخى لعملاقى القارة الافريقية.
ولم يعرف الأهلي طعم الهزيمة أمام الزمالك في البطولة الإفريقية، حيث حقق الفوز في خمس مباريات مقابل التعادل في ثلاث مواجهات.
حقق الزمالك انتصاره الوحيد على الأهلي في بطولات القارة السمراء في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، حين فاز على المارد الأحمر (1-0) بالهدف الشهير لأيمن منصور، ليُتوج الفارس الأبيض بطلا لكأس السوبر الإفريقي عام 1994.
ونستعرض أبرز أرقام خط وسط الاهلى قبل قرار الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للمارد الأحمر بإختيار أياً منهم للظهور في التشكيل الاساسى بنهائى القرن..
*ثنائية حمدى فتحى وعمرو السوليةلعبت 8 مباريات فازت في 7 وتعادلت في لقاء وحيد وسجلت 17 هدف وتلقت هدف .
*ثنائية حمدى فتحى واليو ديانجلعبت 5 مباريات فازت في 4 وتعادلت في لقاء وحيد وسجلت 10 أهداف وتلقت هدف .
*ثنائية ديانج والسوليةلعبت 12 مباراة فازت في 9 وتعادلت في ثلاثة وسجلت 25 هدفاً وتلقت 4 أهداف.
*ثلاثية ديانج والسولية وحمدى فتحىلعبت 3 مباريات وخسرت الثلاثة لقاءات.
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