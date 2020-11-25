شكرا لقرائتكم منتخب الشباب يقرر إلغاء ودية المحلة ويواجه السكة الحديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبدل الجهاز الفني لمنتخ الشباب تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين المدير الفني، مواجهة المحلة وديًا، المقرر لها غدًا، الخميس بنظيره السكة الحديد ،ويواصل شباب الفراعنة الاستعداد لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا المقرر لها الشهر المقبل، في تونس، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.

واتفق مسؤولو منتخب الشباب، مع نادي السكة الحديد لملاقاة، فريق الكرة بالنادي، في تمام الساعة الثالثة عصر غد الخميس، بملعب السكة الحديد .

اعتذر عادل محفوظ المدير الإداري لمنتخب الشباب، إلى طه السيد مدير الكرة بنادي غزل المحلة، عن مواجهة الأخير وديًا بسبب موجة الطقس البارد والتقلبات الجوية المتوقعة غدا على الدلتا والوجه البحري.

ويتكون الجهاز الفني المعاون لمنتخب الشباب، من عبد الستار صبري وهشام عبد المنعم وأحمد فاروق مدربين ومحمد رزيقة مدربا لحراس المرمي ودكتور وليد منظور طبيب وهشام عبدالعزيز إخصائي العلاج الطبيعي وعلاء سعيد للأدوات المساعدة.