شكرا لقرائتكم غدا .. إقامة قرعة دوري الصالات بمقر اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجري الاتحاد المصري لكرة القدم، قرعة الدوري الممتاز لكرة الصالات للموسم الجديد 2020/2021، بمقر الاتحاد بالجبلاية غدا الخميس الموافق 26 نوفمبر في تمام الساعة الواحدة ظهرا ، كما يعقد الحكم الدولي محمد حسن ندوة على هامش القرعة للمديرين الفنيين ومندوبي الأندية لشرح المستجدات على قانون اللعبة.

على صعيد متصل، قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة نهائى كأس مصر يوم 5 ديسمبر المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى الثامنة مساءً. وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، موعد مواجهتيّ نصف نهائي بطولة كأس مصر بشكل رسمي وقررت اللجنة إقامة لقاء طلائع الجيش مع الفائز من الزمالك وإف سى مصر يوم 1 ديسمبر فى الخامسة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فيما يواجه الاتحاد السكندرى الفائز من الأهلى وأبو قير للأسمدة فى نفس اليوم الساعة الثامنة مساءً على ملعب استاد الجيش فى السويس.

كان فريق مصر للمقاصة قد فاز ببطولة الدورى الممتاز لدوري كرة الصالات لموسم 2019/2020 بعد تغلبه علي ميت عقبه في المباراة النهائية 3-1 في المباراة التي جرت بين الفريقين علي الصالة المغطاة بنادي الشرقية للدخان.. فيما فاز الاسماعيلي بالمركز الثالث بتغلبه علي الاعلاميين 5/6 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلي للمباراة بالتعادل بخمسة أهداف لكل منهما .