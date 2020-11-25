شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره الكوري الجنوبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع اتحاد الإمارات لكرة القدم مذكرة تفاهم مع نظيره الاتحاد الكوري الجنوبي لمدة ثلاث سنوات بهدف تبادل الخبرات الفنية والإدارية بين الاتحادين، ووقع المذكرة التي جرت عبر تقنية الاتصال المرئي الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، وتشونغ مونغ جون رئيس الاتحاد الكوري الجنوبي، وشهد مراسم حفل التوقيع محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم، وتشون هانجين الأمين العام للاتحاد الكوري.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم إن توقيع مذكرة التفاهم مع الاتحاد الكوري الجنوبي تأتي في إطار الحرص على توسيع قاعدة العلاقات مع الاتحادات الوطنية الآسيوية وتبادل الخبرات والتجارب، مؤكداً أن الاتحاد الكوري الجنوبي يُعد من الاتحادات المتطورة في مجال أكاديميات كرة القدم والاهتمام بالمواهب والمنتخبات الوطنية، وكذلك في تنظيم المسابقات الكروية والجوانب الإعلامية والتسويقية.

وأضاف الشيخ راشد بن حميد النعيمي: «حريصون على تطوير كوادرنا الإدارية والفنية من خلال إيفادهم لقضاء فترات معايشة مع الاتحادات التي وقعنا مذكرات تفاهم معها للاستفادة من التجارب المختلفة».

وتتضمن مذكرة التفاهم عدداً من البنود أهمها تطوير قطاع التدريب والمنتخبات الوطنية والأكاديميات الكروية والألعاب النوعية والحكام والعلاقات العامة والإعلام والتسويق والمسابقات المحلية وتنظيم الفعاليات.

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