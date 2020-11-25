شكرا لقرائتكم خبر عن فازلفسكي مصارع بعد الاعتزال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختار مدافع ليستر سيتي السابق البولندي مارسين فازلفسكي (40 عاماً) قفص المصارعة بعد اعتزاله كرة القدم.

وقال فازلفسكي الذي لعب 4 مباريات مع فريق رانييري الفائز بلقب 2015-2016 إنه من المعجبين بالفنون القتالية مذ كان لاعب كرة لذا قرر دخول القفص أيضاً: «ربما أتصارع مع مدافع بولتون وهاترس السابق بلازي أجوستين، هو أيضاً تحول لمقاتل».

وتعرض فازلفسكي لكسر في الساق بعد التحام قوي مع أكسيل فيتزل، لاعب دورتموند الألماني حالياً، في 2009 لكن قوة إرادته جعلته يعبر الأزمة بسلام ويحلم الآن بنزال من العيار الثقيل.

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