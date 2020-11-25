شكرا لقرائتكم خبر عن كيف انتهت المواجهات الأفريقية بين الأهلى والزمالك قبل نهائى القرن؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للمرة الأولى في تاريخ دوري الأبطال الأفريقى، ستجمع المباراة النهائية فريقين من نفس البلد، عملاقا الكرة المصرية الزمالك والأهلي يتصارعان على اللقب الأغلى في مسابقات الأندية الإفريقية حين يلتقيان في نهائي دوري الأبطال 2019-20 على استاد القاهرة الدولي في التاسعة مساء الجمعة.

وتأهل الزمالك إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على الرجاء المغربي بنتيجة 4- 1 بمجموعة مبارتي الذهاب والإياب، فيما تأهل الأهلي بعد تخطيه الوداد بخماسية مقابل هدف بمجموع المبارتين.

يملك الأهلي الرقم القياسي على مستوى عدد ألقاب المسابقة الأم في القارة السمراء برصيد ثمانية تتويجات سنوات 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013، يليه الزمالك في المركز الثاني (5 ألقاب).

فيما يلي سجل المواجهات السابقة بين عملاقي القاهرة في البطولة القارية الأولى للأندية:

دوري الأبطال 2005 – نصف النهائي

25.09.2005 القاهرة الزمالك 1-2 الأهلي

16.10.2005 القاهرة الأهلي 2-0 الزمالك

دوري الأبطال 2008 –مرحلة المجموعات

20.07.2008 القاهرة الأهلي 2-1 الزمالك

14.09.2008 القاهرة الزمالك 2-2 الأهلي

دوري الأبطال 2012 –مرحلة المجموعات

22.07.2012 القاهرة الزمالك 0-1 الأهلي

16.09.2012 الإسكندرية الأهلي 1-1 الزمالك

دوري الأبطال 2013 –مرحلة المجموعات

24.07.2013 الجونة الزمالك 1-1 الأهلي

15.09.2013 الجونة الأهلي 4-2 الزمالك

إجمالي عدد المباريات: 8

فوز الزمالك: 0

فوز الأهلي: 5

تعادل: 3

سجل الزمالك: 8

سجل الأهلي: 15