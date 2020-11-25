شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب أنطوى وتراورى عن معسكر إعداد بيراميدز.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر ثنائى فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، المهاجم الغانى جون أنطوى، والجناح البوركينى إريك تراورى، فى الغياب عن معكسر الفريق السماوى المقام حاليًا فى أحد الفنادق الكبرى، فى إطار الاستعداد للموسم الكروى الجديد، الذى من المقرر أن ينطلق يوم 11 من الشهر المقبل.

ومازال أنطوى وتراورى متواجدين فى بلادهما، حيث لم يعد الثنائى إلى القاهرة عقب انتهاء مهمتهما بالمشاركة مع منتخبات بلادهما، لتنطلق فترة إعداد بيراميدز بدون الثنائى الأجنبى، كما سيستكمل الفريق معسكره وخوض مواجهتين وديتين بدونهما.

ويتواصل المدير الرياضى لبيراميدز مع جون أنطوى وإلاريك تراورى لتحديد موعد وصولهما إلى القاهرة قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة وأن اللاعبين استغلا تواجدهما فى بلادهما للحصول على فترة أجازة طويلة بعد انتهاء الموسم الشاق، والذى شهد ضغطًا كبيرًا فى المباريات بسبب انتشار فيرس كورونا.

واستقر بيراميدز على مواجهة فريق البنك الأهلى الصاعد حديثًا للدورى الممتاز، وديًا يوم الخميس المقبل، فى إطار استعداد الفريقين لمسابقة الدورى الممتاز، والتى ستنطلق يوم 11 ديسمبر المقبل، لاسيما وإن بيراميدز سيواجه سموحة يوم 29 من الشهر الجارى، ليخوض بذلك وديتين فقط قبل انطلاق مسابقة الدورى للموسم 2020/2021.