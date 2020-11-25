شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك فى المباراة النهائية لدورى أبطال أفريقا قبل نهائى القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب عشاق الساحرة المستديرة الصدام المثير الذى يجمع الزمالك مع الأهلى فى التاسعة مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولى فى نهائى دورى الأبطال الأفريقى، ويسعى الفارس الأبيض للتتويج بسادس ألقابه لزيادة رصيده فى البطولة التى غابت عن خزائنه منذ 18 عاما، حيث كان التتويج الأخير موسم 2002 بهدف تامر عبد الحميد.

آخر ظهور للزمالك فى المباراة النهائية كان 2016 ليكسر انتظار دام 14 سنة، لكنه لم يحصد اللقب وخسر أمام صن داونز (3-1) بمجموع المباراتين.

يخوض الزمالك نهائي دوري الابطال الافريقى للمرة الثامنة في تاريخه، فاز بخمسة ألقاب فيما حل وصيفاً في مناسبتين في المرات السبع السابقة ، ونرصد تاريخ الفارس الأبيض في نهائي دوري الابطال الافريقى ..

1984

الزمالك 2-0 شوتنج ستارز النيجيرى

شوتنج ستارز 0-1 الزمالك

فاز الزمالك 3-0 في مجموع المباراتين

1986

الزمالك 2-0 أفريكا سبور الايفوارى

أفريكا سبور 2-0 الزمالك

فاز الزمالك 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في مجموع المباراتين

1993

أشانتي كوتوكو الغانى 0-0 الزمالك

الزمالك 0-0 أشانتي كوتوكو

فاز الزمالك 7-6 بركلات الترجيح بعد التعادل 0-0 في مجموع المباراتين

1994

الزمالك 0-0 الترجي التونسى

الترجي 3-1 الزمالك

فاز الترجي 3-1 في مجموع المباراتين

1996

شوتنج ستارز النيجيرى 2-1 الزمالك

الزمالك 2-1 شوتنج ستارز

فاز الزمالك 5-4 بركلات الترجيح بعد التعادل 3-3 في مجموع المباراتين

2002

الرجاء المغربى 0-0 الزمالك

الزمالك 1-0 الرجاء

فاز الزمالك 1-0 في مجموع المباراتين

2016

ماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا) 3-0 الزمالك

الزمالك 1-0 ماميلودي صنداونز

فاز ماميلودي صنداونز 3-1 في مجموع المباراتين