شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكمل باتشيكو مثلث البطولات البرتغالية مع الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة المواجهة المرتقبة التى تجمع فريقى الأهلى والزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، المقرر لها التاسعة مساء الجمعة، باستاد القاهرة، لحسم بطل أفريقيا فى النسخة الجارية.

ويسعى كلا الفريقين لتحقيق اللقب لإضافة إنجاز يضاف الى السجل الخاص بالنادى، وكذلك تحقيق بطولة في السيرة الذاتية للمدير الفني لأى من الفريقين الأحمر والأبيض.

باتشيكو المدير الفني للزمالك، أحد المدربين البرتغاليين، الذين تولو القيادة الفنية للفريق الأبيض، لكن البطولات كانت مقصورة على الثنائى فينجادا ، و فيريرا ، حيث حقق كل منهما بطولات وألقاب للقلعة البيضاء، فهل يكون باتشيكو الضلع الثالث في مثلث المدربين البرتغاليين أصحاب البطولات مع مين عقبة؟ .

فينجادا

تولى نيلو فينجادا تدريب الزمالك عام 2003 ، استطاع خلال عام واحد أن يحقق 3 بطولات مع الفريق، وهى بطولة الدورى المصرى، وبطولة الأندية العربية، وكذلك كأس السوبر المصرى السعودى.

توج الزمالك ببطولة كأس أبطال العرب على حساب الكويت الكويتى بنتيجة هدفين مقابل هدف، وبكأس السوبر المصري السعودي على حساب اتحاد جدة بركلات الترجيح بنفس النتيجة 4 - 3، بينما توج بالدورى، بالتغلب على الاهلى بهدفين مقابل هدف.

جيسفالدو فيريرا

حقق فيريرا مع الزمالك بطولة الدورى العام موسم 2014/2015 ، بينما توج ببطولة الكأس بالفوز على الأهلى 2/0 ، في نفس الموسم .

وينتظر باتشيكو التغلب على الفريق المنافس في نهائي دورى الأبطال ، ليكون ثالث مدرب برتغالى يتوج ببطولات مع الفريق الأبيض .