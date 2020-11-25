شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم نجحوا فى التتويج بدورى الأبطال مع الأهلى والزمالك قبل نهائى القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فى التاسعة من مساء الجمعة المقبل استاد القاهرة مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك فى لقاء القرن الأفريقى نظرا لقوة المباراة وحساسيتها، حيث يدخل الفريقان المباراة وعينهم على حصد البطولة فالمارد الأحمر يسعى لتحقيق البطولة التاسعة فى تاريخه، بينما يحاول أبناء المارد الأبيض تحقيق البطولة السادسة والعودة من جديد لتحقيق البطولة الأغلى فى تاريخ القارة بعد غياب دام منذ تحقيق أخر بطولة عام 2002.

ورغم ابتعاد الفريقين عن تحقيق البطولة الأفريقية منذ فترة، إلا أن هناك عددا من اللاعبين حققا البطولة نرصدهم فى التقرير التالى..

الأهلى

حقق الثنائى وليد سليمان ورامى ربيعة بطولة 2012 و2013 مع الأهلى، حيث فاز أبناء القلعة الحمراء على الترجى التونسى 3 / 2 فى مجموع مباراتى نهائى 2012 بعدما تعادل الفريقان في الذهاب على ملعب برج العرب بالإسكندرية (1/1)، ثم فاز الأهلي (2/1) على ملعب رادس، عندما سجل وليد سليمان الهدف الثاني في الدقيقة 55 ، بعدما سجل محمد ناجى جدو الهدف الأول تحت قيادة فنية لحسام البدرى , وفاز أيضا رامي ربيعة بهذا اللقب، لكنه لم يشارك في النهائي.

2013

عاد وليد سليمان، ليتوج بلقب أفريقيا للمرة الثانية على التوالي مع الأهلي، في 2013، بالانتصار على أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي (3/1)، في مجموع المباراتين ، حيث تعادل الفريقان (1/1) في مباراة الذهاب بجنوب إفريقيا، قبل أن يفوز الأهلي في مصر (2/0) إيابا ولم يشارك رامي ربيعة، الذي تواجد على دكة البدلاء، في هاتين المباراتين أيضا.

الزمالك

شيكابالا

توج محمود عبد الرازق شيكابالا باللقب مع الزمالك، عام 2002، على حساب الرجاء البيضاوي المغربي بنتيجة (1/0) في مجموع المباراتين بالتعادل فى المغرب سلبيا ، والفوز فى القاهرة بهدف لتامر عبد الحميد .

بن شرقى وأوناجم

حصد أشرف بن شرقي لقب دورى الأبطال، برفقة زميله الحالى محمد أوناجم، مع فريقهما السابق الوداد البيضاوى، عام 2017، بالانتصار على الأهلي في النهائي (2/1)، بعد التعادل ذهابا في القاهرة (1-1)، ثم الفوز في المغرب (1-0) ، وسجل أشرف بن شرقي هدف التعادل مع الأهلي، في الدقيقة 16 من المباراة الأولى.