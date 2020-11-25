"تاسعة أم سادسة".. ماذا قال أحمد فؤاد عن نهائي القرن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

علّق أحمد فؤاد المقدم والمحلل ببرامج بي إن سبورتس، على نهائي القرن الأفريقي والذي سيجمع بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل على ملعب "استاد القاهرة".

وكتب أحمد فؤاد عبر صفحته الرسمية على "تويتر" :"التاسعة كانت أو السادسة.. المهم انها مصرية دوري أبطال أفريقيا، نهائي مصر خالص".

ويسعى كل فريق إلى الحصول على اللقب القاري حيث كان آخر تتويج للأهلي في نهائي 2013 على حساب أورلاندو بطل جنوب أفريقيا بالفوز (3-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

في المقابل، كان آخر تتويج للزمالك في نهائي نسخة 2002 والذي جاء على حساب الرجاء البيضاوي المغربي بالفوز (1-0) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

جدير بالذكر أن الأهلي صاحب الـ8 ألقاب وشهد للمشهد الختامي بعد عبور الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة (5-1) بمجموع المباراتين، في المقابل وصل الزمالك على حساب الرجاء بالفوز (4-1) بمجموع المباراتين أيضًا.