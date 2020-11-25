النتيجة في "حدود الرابعة".. مسحة طبية للأهلي قبل نهائي القرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أجرى الفريق الأول بالنادي الأهلي، مسحة طبية، صباح اليوم الأربعاء، تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) استعدادًا لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الزمالك.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الأهلي يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد القاهرة في نهائي البطولة الأفريقية.

وأفاد مراسل "الخليج 365" اليوم الأربعاء، أن الفريق خضع لمسحة طبية بحضور الثلاثي محمود عبدالمنعم "كهربا"، صالح جمعة ووليد سليمان.

وكان الثلاثي قد سبق وتم الكشف عن إصابتهم بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تحوم الشكوك حول احتمالية مشاركتهم في مباراة الجمعة.

كما أشار مراسل "الخليج 365" إلى أن المالي أليو ديانج لم يشارك في مران الفريق أمس الثلاثاء، مضيفًا أنه تواجد في مسحة الفريق الأحمر التي أجريت منذ قليل.

ومن المقرر أن تظهر نتيجة المسحة الطبية في حدود الرابعة والنصف عصر اليوم.

جدير بالذكر أن الأهلي تأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الإطاحة بالوداد المغربي بنتيجة (5-1) في مجموع لقائي الذهاب والإياب.