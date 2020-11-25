خطوة تمهيدية.. هل يكون الونش متواجدًا أمام الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

خضع فريق الكرة بنادي الزمالك، اليوم الأربعاء، لفحوصات طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) قبل نهائي القرن الأفريقي أمام الأهلي.

ويستعد فريق الكرة بنادي الزمالك حاليًا لخوض لقاء الأهلي في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل على ملعب "استاد القاهرة".

وأفاد مراسل "الخليج 365" الأربعاء، أن الفريق خضع لمسحة طبية بحضور مدافع الفريق محمود حمدي "الونش" والذي أصيب مؤخرًا بفيروس كورونا.

ويسعى الزمالك إلى مشاركة "الونش" في لقاء الأهلي إذا جاءت نتيجة العينة سلبية الليلة، وفي حال عدم حدوث ذلك سيكون على المدرب جيمي باتشيكو تجهيز البديل.

وأقيمت المسحة الطبية وفقًا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حيث من المقرر أن يخضع فريق الأهلي أيضًا لاختبار طبي.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الفحوصات الطبية لفريق الزمالك في تمام السابعة مساءً وفقًا لما أكده مراسل "الخليج 365".

جدير بالذكر أن الزمالك وصل للدور النهائي بعد الفوز على الرجاء البيضاوي المغربي بنتيجة (4-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.