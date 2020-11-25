فيفا يعلن.. قائمة مدربي وحراس المرمى المرشحين لجائزة "ذا بيست"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، قوائم المرشحين لجوائز الأفضل في العالم عام 2020.

كما كشف الموقع الرسمي لفيفا، قائمة المدربين المرشحين لجائزة الأفضل في العالم خلال عام 2020، والتي شهدت تواجد ماورسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد الصاعد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليج).

وتعد تلك المرة هي الأولى التي تشهد ترشح مدرب من دوري البطولة الإنجليزية (تشامبيون شيب) لجوائز فيفا.

قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب

وضمت القائمة كل من:

-يورجن كلوب مدرب ليفربول (بطل الدوري الإنجليزي).

-هانسي فليك مدرب بايرن ميونخ (بطل الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا).

-جولين لوبتيجي مدرب إشبيليه (بطل الدوري الأوروبي).

-زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد (بطل الدوري الإسباني).

-مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد (القاعد حديثًا للدوري الإنجليزي الممتاز).

قائمة أفضل مدرب/ة لفرق السيدات

-الإسبانية لويس كورتيس (برشلونة).

-الإيطالية ريتا جوارينو (يوفنتوس).

-الإنجليزية إيما هايس (تشيلسي).

-الألماني ستيفان ليرش ( فولفسبورج).

-النرويجية هيجا ريسه (LSK Kvinner).

-الفرنسي جان لوك فاسيور (ليون).

-الهولندية سارينا فيجمان (المنتخب الهولندي).

قائمة حراس المرمى

كما تم الإعلان عن قائمة الحراس المرشحين لجائزة الأفضل وهم:

-البرازيلي أليسون بيكر (ليفربول).

-البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد).

-الكوستاريكي كيلور نافاس (باريس سان جيرمان).

-الألماني مانويل نوير (بايرن ميونخ).

-السلوفيني يان أوبلاك (أتليتكو مدريد).

-الألماني مارك أندريه-تير شتيجن (برشلونة).

قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبة

-الإنجليزية يوسي بورنز (ليون الفرنسي سابقًا ومانشستر سيتي حاليًا).

-الفرنسية دلفين كاسكارينو (ليون).

-النرويجية كارولين جراهام هانسن (برشلونة).

-الدنماركية بيرنيل هاردا (فولفسبورج سابقًا وتشيلسي حاليًا).

-الإسبانية جنيفر هيرموسو (برشلونة).

-الكورية الجنوبية جي سو يون (تشيلسي).

-الاسترالية سامانثا كير (تشيلسي).

-اليابانية ساكي كوماجاي (ليون).

-دزينيفر ماروزسان (ليون).

-فيفيان ميديما (أرسنال).

-الفرنسية ويندي ريناد (ليون).

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن القوائم النهائية في وقت لاحق، على أن يتم الكشف عن الفائز بالجائزة في السابع عشر من شهر ديسمبر المقبل في حفل بمدينة زيورخ السويسرية.

صوت لصلاح