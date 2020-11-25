الملك المصري بينهم.. صوّت لصلاح في جائزة أفضل لاعب في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قائمة المرشحين لجائزة الأفضل "ذا بيست" عن عام 2020، والتي تواجد محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول بها.
فيفا أعلن عبر موقعه الرسمي، أن القائمة المكونة من 11 لاعب سيتم تقليصها إلى ثلاثة لاعبين، سيكون بينهم الفائز بالجائزة والذي سيتم الإعلان عنه يوم 17 ديسمبر القادم في زيورخ السويسرية.
ووفقًا لإعلان الاتحاد الدولي، فإن تحديد الفائز بالجائزة سيكون عن طريق أصوات كلًا من الجماهير، الصحفيين، المدربين وقادة المنتخبات.
وفتح الاتحاد الدولي التصويت الجماهيري عبر موقعه، حيث سيكون بإمكان المصوتين اختيار ثلاثة لاعبين بالترتيب من بين 11 مرشحًا للجائزة.
ويقدم الخليج 365 الرابط الرسمي للتصويت لمحمد صلاح في جائزة ذا بيست، والذي سيكون عن طريق الرابط التالي.. اضغط هنا
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