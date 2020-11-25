جوائز فيفا.. صلاح يدخل قائمة المرشحين لـ"ذا بست"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، أسماء اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم خلال عام 2020.

وضمت القائمة 11 لاعبًا، تواجد بينهم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، كما ضمت البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة والبولندي روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني.

وجاء المرشحون كالآتي: الإسباني تياجو ألكانتارا (بايرن ميونخ سابقًا وليفربول الحالي)، البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، البولندي روبرت ليفاندوفيسكي (بايرن ميونخ)، السنغالي ساديو ماني (ليفربول)، الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)، البرازيلي نيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان)، الإسباني سيرجيو راموس (ريال مدريد)، المصري محمد صلاح (ليفربول) والهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول).

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية في وقت لاحق، على أن يتم الكشف عن الفائز بالجائزة في السابع عشر من شهر ديسمبر المقبل في حفل بمدينة زيورخ السويسرية.

جدير بالذكر أن تلك المرة هي الثالثة التي يترشح فيها صلاح للفوز بالجائزة.