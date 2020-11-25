مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأوليمبياكوس بث مباشر يلا شوت اليوم بتاريخ 25-11-2020 في دوري أبطال أوروبا

يحل نادى مانشستر سيتي الإنجليزى ضيفًا ثقيلاً على منافسه أولمبياكوس اليوناني في تمام الثامنة مساءً في المباراة التي تجمعهما على ملعب كارايسكاكيس ضمن مواجهات إياب الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة بدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
يتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد أولمبياكوس في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.
نجح مانشستر سيتي الذي لم يقدم مستوى مميز في الدوري منتعويض هذا في دوري أبطال أوروبا وحقق العلامة الكاملة حتى الآن.
بيب جوارديولا يرغب في تحقيق الفوز من أجل حصد العلامة الكاملة، لتأمين نفسه بكل قوة والتأهل مبكرًا إلى الدور المقبل دون أي عوائق، ولكن إذ تعثر ستؤجل حسم الأمور إلى الجولات المقبلة.
في المقابل يدرك أولمبياكوس الذى سوف يفقد مهاجمه المصرى أحمدحسن كوكا بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا الخطير صعوبة المواجهة ولكن سيحاول بكل قوة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية يسعى من خلالها مواصلة المنافسة بكل قوة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل، وإذ لم ينجح سيحاول أن يحافظ على المركز الثالث المؤهل إلى الدوري الأوروبي.
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