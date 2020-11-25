بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا

أكد بيدرو مارتينيز مدرب فريق أولمبياكوس آن آمالهم في التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ما زالت قائمة.

وجاءت تصريحات مارتينيز قبل مواجهة مانشستر سيتي غدًا في الجولة الرابعة من دور مجموعات البطولة.

ويمتلك أولمبياكوس حاليًا 3 نقاط في المركز الثالث في المجموعة الثالثة، بينما يتصدر مانشستر سيتي بـ 9 نقاط.

وقال بيدرو مارتينيز، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للبطولة: "لا تزال لدينا آمال بأننا قادرون على التأهل، سنكرر جهودنا مرة أخرى ونسعى إلى حرمان

مانشستر سيتي من الاستحواذ".

وأضاف: "هناك أشياء لصالحنا خاصة أننا سنلعب على أرضنا، نحن دائمًا أقوى هنا، للتأهل سنحتاج إلى فوزين على الأقل في المباريات المتبقية".ويغيب العديد من اللاعبين عن أولمبياكوس في مباراة الغد، وأبرزهم المصري أحمد حسن كوكا بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وتابع: "لدينا غيابات، ولكن لدينا خيارات ولاعبون جيدون، نريد تكرار ما فعلناه في الشوط الثاني من

المباراة الماضية أمام مانشستر سيتي، لا أعتقد أن العديد من الفرق فعلت ذلك، نريد أن نلعب بروح وشجاعة".

واستكمل: "مانشستر سيتي سيظل دائمًا منافسًا على اللقب، لكن نمتلك الجودة، لقد سبق وأن تعاملنا مع المباريات الصعبة وهذا ما نعتزم القيام به، وسنواصل القتال".

يُذكر أن مانشستر سيتي فاز على أولمبياكوس بثلاثية نظيفة، في الجولة الماضية، على ملعب الاتحاد.