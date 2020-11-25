مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واولمبياكوس بث مباشر اليوم 25/11/2020

أعلن المدرب الإسباني، بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، قائمة فريقه لمباراة أولمبياكوس اليوناني في دوري أبطال أوروبا.
مانشستر سيتي يحل ضيفًا على أولمبياكوس، مساء غدًا الأربعاء، على ملعب "كارايسكاكيس"، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري الأبطال.
ولم يتواجد في قائمة السكاي بلو، الدولي البلجيكي كيفين دي بروين صانع ألعاب الفريق، وكاييل ووكر ظهير الفريق، وليسمن المعروف حتى الآن ما إذا كان سبب غيابهما الإصابة أو وجهة نظر فنية.
كما استمر غياب النجم الهولندي ناثان آكي، مدافع الفريق الذي لم يتعاف من الإصابة التي تعرض لها رفقة الطواحين الهولندية في فترة التوقف الدولية بدوري الأمم الأوروبية.
قائمة مانشستر سيتي لمباراة أولمبياكوسفى دورى أبطال أوروبا
حراسة المرمى: إيدرسون، ستيفين، كارسون.
خط الدفاع: دياس، ستونز، لابورت، جارسيا، زينشينكو، كانسيلو، بنجامين ميندي.
خط الوسط: جوندوجان، رودريجو، فرناندينيو، برناردو سيلفا، فيل فودين، فليكس نميتشا، دويل، كول بالمر.
خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، جيسوس، سيرجيو أجويرو، رياض محرز.
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