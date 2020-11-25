رابط بث مباشر مباراه ليفربول وأتلانتا liverpool vs atalanta يستضيف اليوم فريق ليفربول فريق اتلانتا الايطالى اليوم على ملعبه ملعب انفيلد ضمن منافسات بطوله دورى ابطال اوربا فى دور المجموعات فى الجوله الرابعه اليوم ولعب الفريقين سويا فى الجوله الثالثه وفاز فريق ليفربول بنتيجة كبيرة بخمسه اهداف للاشئ على فريق اتلانتا ويتواجد كلا الفريقين فى المجموعه الرابعه ويتواجد معهما فريق اياكس الهولندى وفريق ميتييلاند مواجهه بين متصدر هذه المجموعه وثالث هذه المجموعه وكلا يسعى اليوم الى الفوز على الاخر وحسم اللقاء لصالحه

يدخل صاحب المركز الاول فى هذه المجموعه فريق ليفربول مباراه قويه اليوم امام فريق اتلانتا ويسعى للفوز اليوم مثلما

فعلا فى الجوله الماضيه امام نفس المنافس والوصول للنطقه الثانيه عشر وضمان التاهل للمرحله المقبله ولعب فريق ليفربول فى هذه المجموعه ثلاثه مباريات فاز فيهم جميعا ويرغب اليوم الى الفوز الرابع فريق ليفربول سجل 8 اهداف ولم تتلقى شباكه اى اهداف حتى الان فى هذه المجموعه الرابعه فريق ليفربول قادم من فوز على فريق ليستر فى بطوله الدورى الانجليزى بثلاثه اهداف للاشئ برغم الغيابات الكثيرة والهامه التى تغيبت عن الفريق فى هذه المباراه

فى الجهه الاخر ضيف مواجهه اليوم فريق اتلانتا الايطالى والذى يسعى

لرد الاعتبار اليوم امام فريق ليفربول الذى خسر امامه فى الجوله الماضيه بنتيجه كبيرة ويتواجد فريق اتالانتا فى المركز الثالث بمجموع نقاط اربعه نقاط حصل عليهم من فوزه فى مباراه وتعادله فى مباراه وخسارته مباراه ليفربول فى الجوله الماضيه ويسعى اليوم فريق اتلانتا الى الفوز ولا بديل عن الفوز لمواصله الضغط على صاحب المركز الثانى فريق اياكس الذى يجمع نفس عدد النقاط

بطاقة مباراة ليفربول وأتلانتا

البطولة :دوري أبطال أوروبا

الجولة : دور المجموعات - الجولة الرابعة

قنوات العرض :beIN Sports HD2

التعليق الصوتي :رؤوف خليف

الملعب :آنفيلد

التوقيت : الساعة 10:00 م - مصر

التاريخ : 25-11-2020

نتيجة المباراة : بعد النهاية