مشاهدة مباراة ليفربول وأتلانتا بث مباشر اليوم 25-11-2020 دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قائمة المرشحين لجائزة الأفضل "ذا بيست" عن عام 2020، والتي تواجد محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول بها.

فيفا أعلن عبر موقعه الرسمي، أن القائمة المكونة من 11 لاعب سيتم تقليصها إلى ثلاثة لاعبين، سيكون بينهم الفائز بالجائزة والذي سيتم الإعلان عنه يوم 17 ديسمبر القادم في زيورخ السويسرية.

ووفقًا لإعلان الاتحاد الدولي، فإن تحديد الفائز بالجائزة سيكون عن طريق أصوات كلًا من الجماهير، الصحفيين، المدربين وقادة المنتخبات.

وفتح الاتحاد الدولي التصويت الجماهيري عبر موقعه، حيث سيكون بإمكان المصوتين اختيار ثلاثة لاعبين بالترتيب من بين 11 مرشحًا للجائزة.

ويتنافس صلاح على الجائزة مع كلًا من ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، فيرجل

فان دايك، كيفين دي بروين، فيرجل فان دايك، ساديو ماني، تياجو ألكانترا، كيليان مبابي، نيمار دا سيلفا، روبيرت ليفاندوفسكي.

ويقدم يلا كورة الرابط الرسمي للتصويت لمحمد صلاح في جائزة ذا بيست، والذي سيكون عن طريق الرابط التالي