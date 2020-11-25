مشاهدة ماتش ليفربول واتلانتا بث مباشر اليوم 25/11/2020

احتفل نادي ليفربول، بطريقة خاصة، بعودة نجمه المصري محمد صلاح، للمشاركة في التدريبات مرة أخرى، بعد تعافيه من فيروس كورونا.

ونشر ليفربول عبر حسابه في موقع "تويتر"، صورة لصلاح من تدريبات الفريق وعلق عليها قائلا: "عاد إليكم من جديد"، وأرفق الصورة برمز عبارة عن تاج، في إشارة إلى الملك، وهو اللقب الذي يطلق على صلاح في بلاده.

وشارك صلاح في التدريبات الأخيرة لليفربول استعدادا لمواجهة ضيفه أتالانتا مساء اليوم الأربعاء، لحساب الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وثبتت إصابة صلاح بفيروس كورونا قبل أسبوعين، خلال تواجده في معسكر منتخب بلاده، ليتم استبعاده من التشكيلة التي خاضت لقائي منتخب "الفراعنة" ضد توغو في الجولتين الثالثة