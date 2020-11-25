المقاولون العرب يخوض مرانه الأول على ملعب جوليد..اليوم

يخوض اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تدريبه الأول اليوم في جيبوتي على ملعب جوليد الذي سيقام عليه لقاء الفريق أمام ارتا سولار بطل جيبوتي في دور التمهيدي للبطولة الكونفيدرالية والذي سيقام السبت المقبل.

ونجحت مساعي الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس في الحصول على الموافقات للتدريب على ملعب المباراة حيث تواصل رامي ربيع مدرب الفريق الذي سبق البعثة الى جيبوتي مع وفد السفارة المصرية حيث يتواجد محمد حسين مساعد السفير محمد مصطفى عرفي ، على اتصال دائم بالبعثة وتم الاتفاق على خوض تدريبات الفريق الثلاثة على الملعب.

كان الجهاز الفني بقيادة النحاس، قرر منح

لاعبي الفريق راحة سلبية يومي الثلاثاء والأربعاء، قبل أن يستقر على بدأ تدريبات مساء اليوم الأربعاء. ووصلت البعثة في السادسة مساء امس بعد رحلة طيران شاقة استغرقت 14 بدأت في الثانية صباح أمس وتخللها 8 ساعات ترانزيت في مطار أديس أبابا.وكان في استقبال البعثة امس وفد من السفارة ورامي ربيع مدرب الفريق الذي سبق البعثة ونجح في التاكيد على تدريب الفريق على ملعب المباراة، 3 تدريبات.ويترأس المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، بعثة الفريق المسافرة لجيبوتي بعد قرار مجلس إدارة النادي بإسناد مهمة رئاسة البعثة لرئيس النادي. وتضم البعثة 34 فردا من بينهم 21 لاعبا اختارهم عماد النحاس المدير الفني ويضم الجهاز الفني علاء عبد الغني المدرب العام ورامي ربيع ومحمد فتحي مدرب الحراس واحمد زهران ورامي عادل وعبد الرحمن عيسى مدرب الاحمال والجهاز الاداري مجدي محمد علي وحسين عبد الغني والجهاز الطبي برئاسة الدكتور وائل نبيل واخصائي التأهيل محمد صبحي وفتحي علي.

وضمت قائمة اللاعبين محمود ابو السعود وامير عابد ومحمد سمير وابراهيم صلاح وعبد الرحمن خالد جبنة و فادي نجاح وحسن الشامي وعبد الرحمن فاروق واحمد عبد العزيز زيزو ويوسف الجوهري وحسن شاهين واحمد داودا واحمد عربي ومحمد مجلي واحمد شيمي وفاروقا نور الدين وعبد اللهياسين ومحمد عصام ووسيم نغموشي وسيف الدين الجزيري ويوسف حسن.