اخبار الرياضه

الامارات | محمد صلاح ينافس رونالدو وميسي على جائزة أفضل لاعب في العالم

0 نشر
متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينافس رونالدو وميسي على جائزة أفضل لاعب في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قائمة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة الأفضل "ذا بيست" لعام 2020 التي شهدت وجود نجم الإنجليزي، المصري محمد صلاح إلى جانب 10 لاعبين يتقدمهم أسطورة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل وعملاق يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي وهداف بايرن ميونيخ الألماني، البولندي روبرت ليفاندوفيسكي.

ويُعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن اسم الفائز في 17 ديسمبر المقبل.

 

القائمة الأسماء

ليونيل ميسي: برشلونة الإسباني

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس الإيطالي

محمد صلاح - ليفربول الإنجليزي

روبروت ليفاندوفيسكي - بايرن ميونيخ الألماني

ساديو ماني - ليفربول الإنجليزي

سيرجيو راموس - الإسباني

فيرجيل فان دايك - ليفربول الإنجليزي

- باريس سان جيرمان الفرنسي

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان الفرنسي

كيفن دي بروين - مانشستر سيتي الإنجليزي

تياغو ألكانتارا - بايرن ميونيخ الألماني (ليفربول الإنجليزي)

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | محمد صلاح ينافس رونالدو وميسي على جائزة أفضل لاعب في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"