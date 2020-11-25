الامارات | محمد صلاح ينافس رونالدو وميسي على جائزة أفضل لاعب في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينافس رونالدو وميسي على جائزة أفضل لاعب في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قائمة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة الأفضل "ذا بيست" لعام 2020 التي شهدت وجود نجم ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح إلى جانب 10 لاعبين يتقدمهم أسطورة برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي وعملاق يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو وهداف بايرن ميونيخ الألماني، البولندي روبرت ليفاندوفيسكي.

ويُعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن اسم الفائز في 17 ديسمبر المقبل.

القائمة الأسماء

ليونيل ميسي: برشلونة الإسباني

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس الإيطالي

محمد صلاح - ليفربول الإنجليزي

روبروت ليفاندوفيسكي - بايرن ميونيخ الألماني

ساديو ماني - ليفربول الإنجليزي

سيرجيو راموس - ريال مدريد الإسباني

فيرجيل فان دايك - ليفربول الإنجليزي

نيمار - باريس سان جيرمان الفرنسي

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان الفرنسي

كيفن دي بروين - مانشستر سيتي الإنجليزي

تياغو ألكانتارا - بايرن ميونيخ الألماني (ليفربول الإنجليزي)

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