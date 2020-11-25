شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: «فتحي» بديلًا لـ«ديانج» في الأهلي.. و«عيد» أساسيًا على حساب «حازم» في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن التطورات الأخيرة، داخل صفوف الأهلي والزمالك، قبل خوض المواجهة المرتقبة يوم الجمعة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال شوبير في تصريحات، اليوم الأربعاء، عبر إذاعة «أون سبورت»: «هناك تفكير من جانب موسيماني (المدير الفني للأهلي) في الدفع بحمدي فتحي أمام الزمالك، واستغلال الدفعة المعنوية الكبيرة التي تلقاها اللاعب، بعد ظهوره بشكل مميز أمام توجو».

وأضاف: «أليو ديانج يعاني من كدمة، تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مالي، لذلك هناك مفاضلة قوية بينه وعمرو السولية وحمدي فتحي، من أجل الدفع باثنين منهم في خط الوسط».

وتابع: «في الزمالك هناك استقرار من جانب المدرب باتشيكو، على مشاركة أحمد عيد في مركز الظهير الأيمن، على حساب حازم إمام، حيث يثق في قدراته.. كما يفكر في الدفع بإسلام جابر، حال عدم وصول أوباما للفورمة المطلوبة قبل المواجهة».

وواصل: «غياب الونش سيكون مؤثرا على دفاع الزمالك، ويأمل الفريق في لحاقه بالمواجهة.. كما يتمنى الأهلي استعادة وليد سليمان ومحمود كهربا».