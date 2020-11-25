شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. انطلاق مسابقة منطقة الإسكندرية لمواليد 2002 الإثنين المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حددت منطقة الإسكندرية لكرة القدم برئاسة عامر حسين يوم الاثنين المقبل الموافق 29 من الشهر الجاري موعدا لبدء انطلاق مسابقات دورى المنطقة لمواليد 2002.
من جانبه أكد حسن اسماعيل، المدير التنفيذى للمنطقة، بأن مسابقة مواليد 2002 ستقام بنظام مجموعة واحدة بمشاركة 9 أندية وهم المنتزة، سموحة، راكتا، المصنع الحربى، نجوم الحضرة، حرس الحدود، مركز شباب طوسون، السكة الحديد، مصرى الحضرة .
وأشار اسماعيل إلى أنه ستقام بطولة كأس المنطقة لمواليد 2002 بمشاركة 10 فرق هي : أهلى الملاحة، السواحل، الكنوز، النصر الرياضى، جرف حسين، دهميت، دابود، قرشة، شباب المتراس، اليسرى .
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