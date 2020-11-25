شكرا لقرائتكم خبر عن في ليلة عودة محمد صلاح.. مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ساعات تفصلنا عن عدد كبير من مباريات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

بمشاركة محمد صلاح يواجه ليفربول نظيره أتالانتا، في العاشرة مساءً، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، ويذاع اللقاء على bein sports 2، ويعد هذا هو الظهور الأول لصلاح بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

ويصطدم أياكس أمستردام بنظيره الدنماركي ميتيلاند في نفس التوقيت، وتذاع المباراة على قناة bein sports 4.

وفي منافسات المجموعة الأولى، يستضيف بايرن ميونخ الألماني، بطل النمسا ريد بول سالزبورج، في تمام العاشرة مساءً، وتذاع المباراة على bein sports 5.

كما يواجه أتليتيكو مدريد نظيره الروسي لوكوموتيف موسكو وتنقل المباراة bein sports 3.

وفي منافسات المجموعة الثالثة، يواجه بوروسيا مونشنجلادباخ نظيره شاختار دونيتسك في تمام الثامنة، وتذاع المباراة على bein sports 2.

ويصطدم إنتر ميلان بريال مدريد في تمام العاشرة مساءً، وتنقل المباراة قناة bein sports 1.

بينما يحل مانشستر سيتي ضيفًا على أوليمبياكوس اليوناني في تمام الثامنة مساءً، ضمن منافسات المجموعة الثالثة ويذاع اللقاء على bein sports 1.

وفي العاشرة مساء، يواجه يواجه مارسيليا الفرنسي نظيره بورتو البرتغالي وتنقل المباراة bein sports 6.