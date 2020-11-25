شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأبطال المجموعة (6): هالاند يحطم الأرقام.. وإيموبيلي يُقرب لاتسيو من التأهل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب بوروسيا دورتموند من بلوغ دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا وذلك بعد تغلبه على ضيفه البلجيكي، كلوب بروج، بنتيجة 3-0 في مباراة ضمن مباريات المجموعة السادسة من المسابقة.

وحافظ النادي الألماني على قمة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، وبفارق 5 نقاط كاملة عن صاحب المركز الثالث، ليكون النادي الألماني بحاجة لنقطة واحدة فقط للوصول إلى الدور التالي من المسابقة.

وواصل المهاجم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند أرقامه التهديفية المذهلة مع تسجيله هدفين من أهداف فريقه الـ 3 في المباراة، ليكون قد رفع سجله التهديفي في المسابقة إلى 16 هدفًا، بعد 12 مباراة فقط له في دوري أبطال أوروبا، وهو سجل لم يعرفه أي لاعب آخر في تاريخ المسابقة (ولا لاعب آخر سجل أكثر من 11 هدفاً في أول 12 مباراة له في البطولة).

وأصبح هالاند هو ثالث لاعب في تاريخ دوري الأبطال يتمكن من التسجيل في جميع المباريات الـ 4 الأولى من مرحلة المجموعات لموسمين مختلفين بعد أليساندرو ديل بييرو (1995/96 و1997/98) وكريستيانو رونالدو (2013/14 و2017/18) وهو الأول على الإطلاق الذي يتمكن من ذلك لموسمين متتاليين في المسابقة.

وسجل الجناح الإنجليزي جادون سانشو هدف في المباراة من ركلة حرة مباشرة، ليكون أول إنجليزي يسجل من ركلة حرة مباشرة في دوري أبطال أوروبا مع فريق غير إنجليزي منذ ديفيد بيكهام مع ريال مدريد ضد روزنبورج النرويجي في أكتوبر 2005.

وفي المباراة الأخرى، واصل لاتسيو انطلاقته المميزة مع تحقيق فوزه الثاني في المجموعة مع عدم خسارة النادي الإيطالي لأي مباراة من المباريات الـ 4.

وهزم فريق النسور ضيفه الروسي، زينيت سان بطرسبيرج، بنتيجة 3-1، ليصبح فريق العاصمة الإيطالية على بعد خطوة من التأهل لدور الـ 16، ولعب الأدوار الإقصائية النهائية في المسابقة للمرة الأولى منذ موسم 1999/2000.

ولعب المهاجم الإيطلي تشيرو إيموبيلي دور البطولة من خلال تسجيله هدفين من أهداف فريقه الـ 3، وأصبح إيموبيلي هو رابع لاعب إيطالي يسجل ضد زينيت في دوري أبطال أوروبا، بعد أليساندرو ديل بييرو وستيفان الشعراوي وجوليو دوناتي.

وأوضحت الاحصائيات أن المهاجم الإيطالي المتألق قد سجل 46 هدفاً في 52 مباراة في جميع البطولات مع لاتسيو منذ بداية الموسم الماضي، في سجل لم يحقق أكثر منه سوى مهاجم بايرن ميونخ، روبرت ليفاندوفسكي، بين جميع لاعبي الدوريات الأوروبية الـ 5 الكبرى خلال نفس الفترة (68).