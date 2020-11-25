شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الأبطال المجموعة (5): أهداف قاتلة تحسم صراع التأهل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم تشيلسي وإشبيلية صراع التأهل في المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا، وضمنا الوصول رسميًا إلى دور الـ 16 من المسابقة قبل جولتين من نهاية مرحلة المجموعات بعد ارتفاع رصيد الفريقين إلى 10 نقاط، وبفارق 9 نقاط كاملة عن أقرب المنافسين.

وحقق تشيلسي الفوز خارج قواعده على استاد رين الفرنسي بنتيجة 2-1، في مباراة احتاج فيها النادي الإنجليزي إلى هدف في الوقت بدل من الضائع في الشوط الثاني عن طريق البديل الفرنسي أوليفييه جيرو، الذي سجل أول أهدافه على الإطلاق في دوري الأبطال بقميص النادي الإنجليزي، وأول أهدافه في المسابقة منذ عام 2016 (مع أرسنال).

وأصبح جيرو هو رابع لاعب يسجل مع قطبي العاصمة اللندنية، أرسنال وتشيلسي، في دوري أبطال أوروبا، بعد ويليام جالاس، وسيسك فابريجاس ونيكولا أنيلكا.

ونجح تشيلسي في تحقيق الفوز في 3 مباريات متتالية بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2015، إبان فترة تدريب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وتلقت الأندية الفرنسية هزيمتها الخامسة على التوالي ضد الأندية الإنجليزية في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، مع تفوق الأندية الإنجليزية على نظيرتها الفرنسية في المسابقة في 7 من آخر 8 مواجهات بين أندية البلدين (الاستثناء الوحيد كان خسارة مانشستر سيتي في ربع نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي).

وفي روسيا، حقق إشبيلية الفوز بنتيجة 2-1 على كراسنودار، وهو فوز بنفس سيناريو مباراة تشيلسي واستاد رين مع تسجيل النادي الأندلسي هدفاً حسم المباراة في الوقت بدل من الضائع في الشوط الثاني بواسطة المهاجم منير الحدادي.

وشهدت المباراة تسجيل النادي الأندلسي أكثر هدف مبكر (إيفان راكيتيتش بعد 3 دقائق و52 ثانية) وأكثر هدف متأخر (منير الحدادي في الدقيقة 94 و10 ثوان) على مدار مشاركاته في دوري الأبطال.

وضمن إشبيلية بلوغ دور الـ 16 قبل جولتين من نهاية مرحلة المجموعات للمرة الأولى منذ موسم 2009 /2010، وهي المرة الخامسة التي يتأهل فيها النادي الأندلسي لدور الـ 16 بدوري الأبطال (فشل فقط في نسخة عام 2015 /2016)، ليكون الصراع على قمة ترتيب المجموعة منحصراً بينه وبين النادي اللندني (مواجهة الجولة القادمة بين الفريقين).