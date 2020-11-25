شكرا لقرائتكم طبيب الأهلي يتحدث عن أخر مستجدات إصابات لاعبي الأحمر قبل نهائي القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أطمأن الجهاز الفني للأهلي على جميع لاعبي الفريق الذين عانوا من إصابات بسيطة خلال الفترة الماضية وتأكد الجهاز من جاهزية اللاعبين لنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك بعد غد ، الجمعة، بأستاد القاهرة ، وأكد الدكتور خالد محمود طبيب أن محمد هاني وأجاي وايمن أشرف جاهزون لنهائي القرن بعدما عانى الثلاثي من إصابات مختلفة الأيام الماضية كما أكد الجهاز أن الثنائي مروان محسن وديانج لا يعاني من إصابات تمنعهما من التدريبات أو لقاء الزمالك فقد إشتكى الثنائي من كدمة بسيطة لكنهما جاهزان لموقعة النهائي الأفريقي المرتقبة.

من ناحية أخرى، يتابع مسئولو الأهلى على مدار الساعات الماضية حالة ثلاثي الفريق المُصاب بفيروس كورونا محمود عبد المنعم "كهربا" ووليد سليمان وصالح جمعة، حيث أجرى الدكتور خالد محمود طبيب الأهلى اتصالات متتالية مع الثلاثى للاطمئنان عليهم ومعرفة مدى التزامهم بالبروتوكول العلاجي الذي يُنفذّه الثلاثي في المنزل للتعافي من الفيروس ومعرفة موقفهم من إمكانية دخول قائمة الأحمر لمباراة الزمالك وأن كان ذلك سيتحدد بعد المسحة التى سيخضع لها الثلاثي اليوم مع باقي لاعبي الفريق والتى ستتم تحت إشراف الأتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

كما يُتابع مسئولو الأهلى موقف الثنائى الآخر المُصاب بكورونا محمد شريف وأحمد ياسر ريان بعد عودة الثنائي لتدريبات الأهلي مؤخراً عقب انتهاء إعارتهما لنادي إنبي والجونة، واطمأن مسئولو الأهلي على حالة شريف وريان ومدى استجابتهما للعلاج.

ويحق للأهلي الإستعانة بالثلاثي كهربا وسليمان وجمعة في قائمة مباراة الزمالك حال تحوّل العينة من إيجابية إلى سلبية أما ريان وشريف فلا يحق لهما المشاركة مع الأحمر في مباراة القرن لعدم قيدهما في قائمة الفريق.